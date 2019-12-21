Сбербанк раскрыл правду о дерзком ограблении филиала в Приморье

Представитель кредитной организации подтвердил, что накануне опасный преступник, ограбивший отделение банка в Находке, задержан силовиками, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Сбербанке, происшествие случилось в понедельник, 9 декабря. Злоумышленник действовал невероятно нагло и дерзко. Перед тем, как совершить нападение, мужчина взял в заложники специалиста кредитной организации. Угрожая сотруднику не только пистолетом, но и двумя гранатами, преступник потребовал отвезти его в один из филиалов банка.

После того, как они прибыли к отделению, злоумышленник дождался руководителя филиалом и, угрожая взорвать банк, потребовал, чтобы его впустили внутрь. Пройдя в кассовый узел, он забрал 5 миллионов 879 тысяч 850 рублей и скрылся.

Отмечается, что раскрыть дерзкое ограбление по горячим следам не удалось. Описание мужчины не позволяло его идентифицировать — он был в маске, капюшоне и дутой куртке, которая полностью скрывала фигуру. Фактически грабителю удалось сделать так, чтобы после преступления не осталось ни одной улики.

За девять дней удалось установить личность подозреваемого. Были проведены обыски в его гараже и квартире. Нашли оружие, часть (1,3 миллиона рублей) денег. Продолжается поиск остальной суммы.

На данный момент по факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции по статье предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом в один миллион рублей.

Екатерина Брязгунова