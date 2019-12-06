Сбербанк раскрыл способы кражи денег с банковских карт

Существует всего лишь несколько распространенных способов хищения денег с дебетовых банковских карт, сообщает DEITA.RU. Самые популярные из них раскрыл Сбербанк.

Максимально распространенный метод — звонок из так называемой службы безопасности. Мошенники звонят клиенту банка и говорят, что якобы обнаружена подозрительная операция с картой. Чтобы обеспечить безопасность счета, они спрашивают номер карты, код безопасности, код из sms-сообщения или пароль от «Сбербанк онлайн».

В кредитной организации подчеркнули, что при поступлении такого звонка, владельцы банковских карт не должны отвечать ни на какие вопросы и тем более не должны распространять данные о своей карте.

Не менее распространен метод — «звонок от покупателя». На такой «развод» могут попасть те граждане, которые оставили свой номер телефона на каком-либо сайте объявлений. Злоумышленники представляются покупателями и в ходе разговора предлагают оплатить товар по карте, тем самым выясняя номер банковской карты, код безопасности и код из sms-ки.

В Сбербанке отметили, чтобы сделать денежный перевод достаточно знать только номер телефона, привязанный карте.

Екатерина Брязгунова