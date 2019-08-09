Изменятся условия обналичивания денег с карт в магазинах, которые находятся в малонаселенных пунктах или удаленных. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

В Сбербанке поясняют, что оплачивать покупки в сельской местности можно исключительно дебетовыми картами при снятии наличных. В целом для обналичивания средств на кассе магазина установлен порог: в пределах 100 5000 рублей. В сутки разрешается снять до 20 тысяч рублей.

На территории страны в данный момент есть функция снятия наличных прямо в магазине в сельской местности 76 регионов РФ. Банк планирует увеличивать их количество до 3000.

Анастасия Туркова