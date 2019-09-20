Сбербанк расплатится с клиентами едой

Компания придумала ещё один способ потратить её бонусы, сообщает DEITA.RU.

Крупнейший банк России даст возможность своим клиентам заказать еду в одном из крупнейших доставщиков России используя свои бонусные баллы в качестве средства оплаты.

Таким образом, знаменитыми "Спасибо" можно будет рассчитаться за завтра, обед или ужин, сэкономив при этом солидную сумму денег.

Обмен бонусов на купоны доставки можно будет произвести либо на сайте Сбербанка, либо через специальное мобильное приложение.

Ранее сообщалось о том, что банк в очередной раз понизил проценты по своим основным вкладам. Сейчас самый выгодное предложение Сбербанка по депозитам физических лиц не превышает пяти процентов годовых.

Дмитрий Шевченко