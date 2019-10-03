Сбербанк распродает свое имущество в Приморье

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В предстоящий понедельник, 7 октября, будут проведены торги, на которых выставлены четыре уникальных лота, сообщает DEITA.RU. Все так называемые лоты можно увидеть на официальном интернет-ресурсе Российского аукционного дома.
В четырех городах Приморского края будут проданы здания, принадлежащие ПАО «Сбербанк». Речь идет о постройках в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Дальнереченске.
Отмечается, что на части площадей офисы крупнейшего банка останутся минимум на десять лет по договору купли-продажи.
Начальная стоимость зданий варьируется от 18 до 165 миллионов рублей. Например, в Спасске-Дальнем здание, расположенное по адресу: улица Ленинская, 42, занимает площадь около двух тысяч квадратных метров. Начальная цена — 31,6 миллиона. Шаг повышения указывается не менее 158,5 тысячи рублей.
Екатерина Брязгунова