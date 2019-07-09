Сбербанк России рассказал DEITA.RU о том, как отличить рассылку мошенников от уведомлений банка.

В главном банке страны признали, что мошенники регулярно рассылают россиянам СМС и электронные письма, замаскированные под его сообщения. Их цель — получить доступ к счёту и украсть деньги. Поэтому в Сбербанке предупредили, как отличать официальные сообщения банка от писем мошенников.

Как сообщили агентству в компании, основной мотив, который используют мошенники, это любопытство.

«Вам могут сообщать, что вы «выиграли суперприз» или поздравлять с праздниками. Такие сообщения часто содержат ссылки, по которым вам обещают дополнительную информацию о выигрыше или ссылку на скачивание поздравительной открытки. Делать этого не следует. При переходе по этой ссылке на ваш телефон или компьютер может загрузиться приложение с вирусным программным обеспечением, или вы попадете на сайт-ловушку, на котором под различными предлогами мошенники попытаются получить ваши персональные данные: идентификатор и пароль для входа в интернет-банк, кодовое слово, номера банковских карт, ПИН-коды, CVV и другую информацию», - сообщили в Сбербанке.

Сбербанк никогда не запрашивает такую информацию, подчеркнули в компании и попросили россиян не реагировать на сомнительные сообщения с интригующим содержанием.

Светлана Алеутская