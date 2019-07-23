Стало известно, как повысить свои шансы на получение займа на покупку жилья в кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев рассказал журналистам о факторах, влияющих на принятие решения банком о выдаче или наоборот отказе в выдаче ипотеки тому или иному гражданину.



Первое, на что топ-менеджер крупнейшего российского банка обратил внимание - это то, что в ряду всех продуктов финансовых организаций именно ипотека является самым последним продуктом, который решается предоставлять банк.

Другими словами, перед получением такого займа, клиенту было бы не лишним сначала некоторые время попользоваться менее долгими и менее затратными услугами банка, нежели сразу начинать свои отношения с ним с такой важной процедуры, как ипотека.

Ещё одним важным моментом для получения одобрения займа на покупку жилья является "белая" зарплата и большой трудовой стаж соискателя.

Но и здесь есть выход. Человек может "наработать" себе кредитную историю, использую кредитные карты, а уже потом у него появится больше шансов на получение ипотеки.

Дмитрий Шевченко