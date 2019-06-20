Однако клиенты продолжают жаловаться на новые, сообщает DEITA.RU.



Один из крупнейших российских банков, Сбербанк, заявил о том, что смог победить схему, которой пользовались мошенники. Речь идет об установленных на банкоматы скиммерах.

Как пишет РИА Новости, многие годы мошенники устанавливали на банкоматы устройства, которые считывали все данные карты: номер, код и даже пароль. Банк заявил, что научился с этим бороться.

Однако в 2019 году скимминг - не самая большая угроза. Гораздо чаще деньги пропадают от того, что кто-то сливает в сеть данные клиентов. Еще одна проблема - несовершенство бесконтактной системы в новых банкоматах.

Елена Миронова