Сбербанк рассказал об оплате проезда банковской картой

Более 300 миллионов поездок в общественном транспорте в этом году в стране было оплачено банковскими картами Сбербанка, сообщили DEITA.RU в кредитном учреждении.

Как подсчитали банкиры, всего в стране оплатить проезд через эквайринг Сбербанка банковской картой можно на 50 тысячах автобусов, трамваях троллейбусах и поездах метро в 90 городах России.

Дальний Восток не стал исключением: здесь в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Магадане и Холмске специальной системой безналичной оплаты проезда оборудовано более 2200 транспортных единиц. За десять месяцев 2019 года дальневосточники совершили более 20 миллионов транзакций в транспорте по банковским картам.

Сбербанк ставит стратегической задачей обеспечить возможностью оплаты проезда банковской картой к 2021 году во всех городах России с населением свыше 100 тысяч человек. Как отмечал руководитель Сбербанка Герман Греф, выступая летом 2019 года на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», если Россия будет активно развивать цифровую экономику, то она способна догнать страны-лидеры к 2025 году.

Как отмечают в Сбербанке, сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные расходы.

Однако, на практике оплата проезда банковскими картами не всегда хорошо организована. Например, по данным МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр», приводимым администрацией Владивостока, терминалами сегодня обеспечены все городские автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Но в городских автобусах у коммерческих перевозчиков нередко находятся «уважительные» причины для того, чтобы отказывать пассажирам в оплате проезда банковской картой. То связи нет, то батарейка в терминале села, то сам терминал забрали на перепрошивку.

Между тем, общественным транспортом во Владивостоке каждый день пользуются около 300 тысяч горожан. С учетом новой стоимости проезда теперь ежедневная выручка перевозчиков составляет более 8,4 миллиона рублей. Отметим, что стоимость проезда во Владивостоке не росла несколько лет, в конце сентября стоимость увеличилась на пять рублей и составила 28 рублей, то есть она выросла на 22%.

Дмитрий Санников