Сбербанк рассказал радостную весть

Клиенты крупнейшей кредитной организации могут переводить деньги за границу посредством специального приложения, информирует DEITA.RU.

Как рассказал представитель компании, Сбербанк серьезно наконец-то расширил возможности переводов. С сегодняшнего дня пополнять счета через «Сбербанк Онлайн» по всему миру. При этом абсолютно неважно, нужно перевести средства на счет физического или юридического лица.

Чтобы произвести операцию, следует выбрать специальное окно. Оно так и называется «За рубеж». Далее в меню следует нажать «По номеру счета», указать тип получателя денег и причины перевода. Далее идет стандартная операция.

Стоит отметить, что ежедневно можно переводить не более 300 тысяч рублей или сумму в другой валюте эквивалентную этой.

Ранее прошла информация о том, что Сбербанк запустил уникальное приложение, которое позволит заказывать столики в ресторане, оплачивать по счету, но главное — заранее выбирать блюда.

Екатерина Брязгунова