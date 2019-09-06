Многие россияне оказались уязвимы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме сказал, что на сегодняшний день оптимальную защиту от киберугроз имеют лишь около 4—5% всех крупных российских компаний.

При этом, более половины всех вложений бизнеса в киберустойчивость недостаточны для достижения элементарного уровня защиты. По его словам, крупный бизнес продолжает инвестировать в собственную защиту не всегда удачно.

Ранее в Сбербанке заявляли, что хотят перейти на 100% обработку и выдачу кредитных договоров по всем категориям займов.

Дмитрий Шевченко