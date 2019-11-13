Сбербанк раздает богатые подарки клиентам

10 тысяч бонусов от крупнейшей российской кредитной компании может получить любой клиент, сообщает DEITA.RU.

Для этого достаточно просто с 11 ноября до 12 декабря подключить «Автоплатеж» и до конца года осуществить хотя бы один платеж. Это может быть оплата услуг ЖКХ, интернета или телевидения. Сразу после этого клиенту начислят 10 тысяч бонусов «Спасибо».

Не менее важным условием акции является то, что услуга должна быть так сказать новой. То есть, до этого в течение целого месяца владелец банковской карты не должен был ее оплачивать.

Отмечается, что всего будет 178 таких призов. Это число не случайно, в этом году Сбербанку исполнилось 178 лет.

Напомним, бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» позволяет получать реальные скидки, когда один бонус равняется одному рублю.

Ранее DEITA.RU неоднократно рассказывало о том, что Сбербанк старается максимально обезопасить своих клиентов от различных видов мошенничества. В том числе представители кредитной организации отмечают, что никогда не обещали гражданам за заполнение анкет ни 15, ни тем более 35 тысяч рублей. Все подобные объявления в интернете можно смело игнорировать, так как это чистой воды мошенничество.

Екатерина Брязгунова