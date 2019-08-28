Известный банк работает над выпуском «умной колонки» с голосовым помощником, сообщает DEITA.RU.



В 2020 году Сбербанк выпустит «умную колонку», которая свяжет все сервисы компании друг с другом в единую экосистему. Об этом сообщает РБК.

Несмотря на то, что детали разработки держатся в секрете, в сеть просочилась информация о «сердце» девайса – голосовом помощнике по имени Варвара. Неизвестно как далеко Центр речевых технологий Сбербанка продвинулся в своей работе, но несколько близких к компании источников утверждают, что конкурентка Алисы от «Яндекса» будет оснащена биометрическими технологиями.

Екатерина Цой