Новости
Иностранцами заполнят резидентов ТОР и СПВ
28 Январь 2020, 15:00
Сбербанк разрешит клиентам «говорить» Спасибо
28 Январь 2020, 14:40
Николай Валуев предложил раздавать продукты бесплатно
28 Январь 2020, 14:20
Россия все равно пострадает: первые итоги вируса оценил эксперт
28 Январь 2020, 14:00
Почти половина дальневосточников недовольна своей зарплатой
28 Январь 2020, 13:40
Российским часовым выдадут пейджеры
28 Январь 2020, 13:20
Миллион преступлений остался нераскрытым в 2019 году
28 Январь 2020, 13:00
Россияне распродают санки и коньки из-за аномальной зимы
28 Январь 2020, 12:40
Сбербанк разрешит клиентам «говорить» Спасибо
Со следующего месяца Сбербанк даст возможность некоторым своим клиента пересылать накопленные бонусные баллы по программе «Спасибо», сообщает DEITA.RU.
Сотрудники Сбербанка заявили «Ведомостям», что в феврале заработает новое приложение бонусной программы для смартфонов, в котором соединят все сервисы. Пересылать бонусные баллы станет возможным в «Спасибо Х». В настоящее время сервисы тестируют, полностью они заработают в начале февраля.
Отметим, что воспользоваться данной услугой смогут не все клиенты банка. Для каждой категории будет отдельная политика, пока участники программы поделены на четыре уровня. Получая разные привилегии.
Напомним, что в прошлом году Сбербанк подарил некоторым своим клиентам до 10 тысяч «Спасибо» за подключение автоплатежа. Сообщалось, что всего планировалось разыграть порядка 178 призов, в честь дня рождения кредитной организации. Акция проводилась с 11 ноября по конец 2019 года. Особым условием было подключение первого автоплатежа за оплату ЖКХ или интернета.
Иван Юрьев