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6 Декабрь 2019, 18:15

Сбербанк разрешит клиентам «говорить» Спасибо

Сбербанк

Со следующего месяца Сбербанк даст возможность некоторым своим клиента пересылать накопленные бонусные баллы по программе «Спасибо», сообщает DEITA.RU. 

Сотрудники Сбербанка заявили «Ведомостям», что в феврале заработает новое приложение бонусной программы для смартфонов, в котором соединят все сервисы. Пересылать бонусные баллы станет возможным в «Спасибо Х». В настоящее время сервисы тестируют, полностью они заработают в начале февраля. 

Отметим, что воспользоваться данной услугой смогут не все клиенты банка. Для каждой категории будет отдельная политика, пока участники программы поделены на четыре уровня. Получая разные привилегии. 

Напомним, что в прошлом году Сбербанк подарил некоторым своим клиентам до 10 тысяч «Спасибо» за подключение автоплатежа. Сообщалось, что всего планировалось разыграть порядка 178 призов, в честь дня рождения кредитной организации. Акция проводилась с 11 ноября по конец 2019 года. Особым условием было подключение первого автоплатежа за оплату ЖКХ или интернета.

Иван Юрьев

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