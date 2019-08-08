Россиянам станет гораздо проще оплачивать коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU.

Сбербанк заявил о том, что уже в этом году жители российской глубинки получат возможность погашать счета за ЖКХ прямо на кассах в магазинах.

Такая опция станет доступна всем держателям пластиковых карт банка. По словам представителей Сбера, данная мера стоит в одном ряду с возможностью снятие наличных на кассах магазинов.

По задумке банка, все нововведения должны повысить доступность финансовых операций, совершаемых с помощью банковских карт.

Как отметили в Сбере, для жителей отдалённых деревень такие опции являются чрезвычайно актуальными и будут пользоваться большим спросом.

Уже сейчас у сельских жителей есть возможность снять при любой покупке в магазине до пяти тысяч рублей наличными со своей карточки.

Дмитрий Шевченко