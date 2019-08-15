Закредитованность граждан не приведёт к кризису, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Сбербанка просчитали возможность возникновения долгового "пузыря" в экономике России из-за обилия кредитов у населения. Как оказалось, вероятность развития подобного сценария крайне мала.

По оценкам экспертов, последние два года в России наблюдался рост потребительского кредитования, однако этот процесс имел объективный характер.

Основаниями для него послужили такие факторы, как рост номинальных зарплат и повышение МРОТ. Одновременно с этим российские банки снижали доступность кредитов.

Это стало возможным за счет рефинансирования имеющихся займов и снижения ставок со стороны банков, которые с радостью шли навстречу гражданам.

Напомним, что Ранее возможность возникновения в России кредитного "пузыря" стала предметом дискуссии между министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Дмитрий Шевченко