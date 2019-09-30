Сбербанк рекордно снизил ставки по ипотеке

Колоссальное снижение кредитных ставок по ипотечному кредиту стартует уже во вторник, 1 октября, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ТАСС.

Так, уже, начиная с завтрашнего дня, можно будет подавать документы на получение ипотеки со ставкой 7,3 процента. Стать обладателем столь низкой ставки возможно, покупая новенькую квартиру.

Если семья все-таки хочет приобрести заветные квадратные метры на вторичном рынке, придется немного переплатить. Ипотека по вторичке будет снижена до 8,8 процента годовых.

Екатерина Брязгунова