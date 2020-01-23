Сбербанк: россияне в панике за полдня сняли 250 миллиардов

Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов рассказал о том, как россияне из-за фейковой новости сняли из банкоматов наличными 250 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал ТАСС зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Давосского форума, в декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что якобы карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут. «Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», - рассказал Станислав Кузнецов.

Только благодаря переводу работы с наличными в круглосуточный режим удалось избежать печальных последствий. Как подчеркнул зампред правления Сбербанка, это не единственный случай, когда недостоверная информация влияла на работу банков.

Накануне Нового года мошенники создали новый сайт, замаскированный под «Сбербанк», где предлагалось пройти опрос и получить выплаты на карту. Подобные мошеннические сайты периодически появляются в интернете под личинами различных известных банков. Напомним, что в прошлом году количество случаев мошенничества, связанных с банковскими картами, возросло на 69%, побив новый рекорд.

Дмитрий Санников