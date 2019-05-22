Сбербанк создаст 3 тысячи пунктов снятия наличных в кассах к 2020 году, сообщает DEITA.RU. Рассказал об этом первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как пишет РИА ФАН, Сбербанк убедился на тестах, что технология снятия наличных в кассах эффективна и безопасна, и решил продолжить внедрение, затрагивая сельские районы. К концу 2019 года в разных уголках России появятся около 3000 точек, где можно снять наличные.

Способ выдачи наличных в кассах магазинов через POS-терминалы протестировали в прошлом году, а воспользоваться услугой можно будет с июля текущего года. Крупный бизнес начнет внедрение технологии в сентябре текущего года.

Анастасия Туркова