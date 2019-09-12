Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку

До завершения 2019 года ставки по ипотеке в Сбербанке могут стать еще немного меньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Руководитель кредитной организации Герман Греф на вопросы об ипотечных ставках заявил, что точную дату не назовет, но некоторое снижение ставок к концу 2019 года вероятно.

Если снижение произойдет, оно будет уже не первым в этом году: еще одно уменьшение на половину процента пришлось на август. До этого организация занижала ставку в мае на 0,3-0,6 процента.

Анастасия Туркова

