Новости партнеров
Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку
12 Сентябрь 2019, 00:15
До завершения 2019 года ставки по ипотеке в Сбербанке могут стать еще немного меньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.
Руководитель кредитной организации Герман Греф на вопросы об ипотечных ставках заявил, что точную дату не назовет, но некоторое снижение ставок к концу 2019 года вероятно.
Если снижение произойдет, оно будет уже не первым в этом году: еще одно уменьшение на половину процента пришлось на август. До этого организация занижала ставку в мае на 0,3-0,6 процента.
Анастасия Туркова
Читайте также:
Центробанк сам решит, какие кредиты дать людям Доллар будет стоить 30 рублей Эра банкоматов подходит к концу
Последнее
‡агрузка...
Загрузка...
Новости
Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку
12 Сентябрь 2019, 00:15
Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"
11 Сентябрь 2019, 23:32
Куда россиянам девать детей, сказал Медведев
11 Сентябрь 2019, 23:02
Власти накажут автолюбителей за детей в салоне
11 Сентябрь 2019, 22:32
Правительство изменило пенсионную реформу
11 Сентябрь 2019, 22:01
Более 2 тысяч семей получили выплаты на первенцев
11 Сентябрь 2019, 21:55