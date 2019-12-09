Сбербанк сделал подарок пользователям приложения

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Мобильное приложение от Сбербанка пополнилось новой функцией: теперь застраховать банковские карты можно даже со смартфона. Для оформления кредитная компания предлагает клиентам воспользоваться специальным разделом в «Сбербанке Онлайн», сообщает DEITA.RU.

Страхование защищает банковские карты всех типов — как дебетовые (в том числе зарплатные), так и кредитные. Один договор единовременно защищает сразу все карты клиента от несанкционированного снятия денег в банкомате, а также в случаях неправомерного завладения картой или ПИН-кодом. Стоит отметить, что страховой случай по договору распространяется и на ситуации, когда клиент отдает информацию о карте (или снимает с нее деньги) под угрозой насилия со стороны третьих лиц. Примечательно, что документы и личные вещи, которые были при жертве в момент изъятия, также застрахованы. 

Картой под договором о страховании, уверяют в «Сбербанке», можно пользоваться, не опасаясь ни фишинга, ни социальной инженерии. Также всем, кто оформил договор страхования, дополнительно предлагается бесплатно установить продукты от «Касперского».

 Евгений Черемухин

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