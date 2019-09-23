Новости
В ГИБДД рассказали, когда проходить техосмотр
24 Сентябрь 2019, 02:30
От этого постыдного номера массово отказываются россияне
24 Сентябрь 2019, 01:30
Тайна пенсионного фонда раскрыта
24 Сентябрь 2019, 00:30
Сбербанк сделал подарок таким иностранцам
23 Сентябрь 2019, 23:45
Озвучены подробности ипотеки под 2 процента для дальневосточников
23 Сентябрь 2019, 23:15
Кремль ответил на обвинения WADA
23 Сентябрь 2019, 22:45
Невиновен: врачей освободят от уголовщины
23 Сентябрь 2019, 22:15
Китай «отвернул» от России еще одного друга
23 Сентябрь 2019, 21:45
Сбербанк сделал подарок таким иностранцам
23 Сентябрь 2019, 23:45
Жителям Таджикистана стали доступны мгновенные переводы денежных средств через мобильный телефон после присоединения ряда финансовых организаций страны к Сбербанку, сообщает DEITA.RU.
Представители Сбербанка сообщили, что на сегодняшний день опция работает в МДО «Душанбе Сити», Спитамен Банке и Коммерцбанке Таджикистана. Через месяц к ним планирует присоединиться Эсхата Банк.
В РБК отмечают, все участники банковской экосистемы могут переводить друг другу деньги с помощью приложения на сумму до пятидесяти тысяч рублей с однопроцентной комиссией. При переводе на счета жителей Таджикистана российская валюта автоматически будет переведена в таджикские сомони и наоборот.
Сейчас опция доступна только владельцам мобильных телефонов с операционной системой Android, но ближе к концу октября ей смогут воспользоваться и хозяева iPhone на iOS.
Екатерина Цой