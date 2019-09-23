Сбербанк сделал подарок таким иностранцам

Жителям Таджикистана стали доступны мгновенные переводы денежных средств через мобильный телефон после присоединения ряда финансовых организаций страны к Сбербанку, сообщает DEITA.RU.

Представители Сбербанка сообщили, что на сегодняшний день опция работает в МДО «Душанбе Сити», Спитамен Банке и Коммерцбанке Таджикистана. Через месяц к ним планирует присоединиться Эсхата Банк.

В РБК отмечают, все участники банковской экосистемы могут переводить друг другу деньги с помощью приложения на сумму до пятидесяти тысяч рублей с однопроцентной комиссией. При переводе на счета жителей Таджикистана российская валюта автоматически будет переведена в таджикские сомони и наоборот.

Сейчас опция доступна только владельцам мобильных телефонов с операционной системой Android, но ближе к концу октября ей смогут воспользоваться и хозяева iPhone на iOS.

Екатерина Цой