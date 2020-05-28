Сбербанк сделал важную услугу для владельцев карт

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей, сообщает ИА DEITA.RU по материалам видеоконференции Банка России.

Как заявила первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе видеоконференции, крупнейший игрок, последний из системно значимых, подключил всю свою сетку. «Думаю, что с точки зрения с2с и с2b переводов это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций», - заявила Ольга Скоробогатова.

Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы. Тогда в Сбербанке заявили, что для всех клиентов Система быстрых платежей будет доступна к началу июня. И крупнейший игрок на отечественном рынке банковских услуг сдержал свое обещание.

Система быстрых платежей была разработана Банком России. Сейчас к ней присоединились около 50 кредитных организаций, включая ВТБ, Газпромбанк, Почта Банк, Райффайзенбанк и многие другие. Быстрые переводы можно совершать между клиентами разных банков только по номеру телефона, без использования данных карты.

По решению Центробанка России, с 1 мая 2020 года бесплатными в системе быстрых платежей стали переводы в размере до 100 тысяч рублей. Для платежей выше установленного лимита комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы при условии, что это не превысит планки в 1,5 тысячи рублей. Решение об ограничении размеров комиссии Центробанк России принял в конце марта в рамках большого пакета мер поддержки потребителей финансовых услуг на фоне пандемии коронавирусной инфекции.