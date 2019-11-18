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Сбербанк сделал заявление о банковских картах
Сервис досрочного перевыпуска дебетовых карт стал доступен пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», сообщает DEITA.RU по материалам кредитного учреждения.
Как сообщили специалисты Сбербанка, раньше клиент мог заказать перевыпуск в офисе банка, через контактный центр или в веб-версии «Сбербанк Онлайн».
Теперь же, если с картой клиента что-то случилось, например, она сломалась или потерялась, достаточно открыть мобильное приложение, выбрать нужную карту, зайти в «Настройки» и воспользоваться опцией «Перевыпустить». Для того, чтобы забрать перевыпущенную карту в наиболее удобном для клиента отделении, нужно в заявке выбрать необходимый офис.
Дмитрий Санников