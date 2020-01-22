Сбербанк сказал, как мошенники воруют деньги с карт

Людей самих обвинили в том, что мошенники получают их данные, сообщает DEITA.RU.



Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости о популярном способе воровства денег с банковских карт. Эксперт считает, что пользователи сами виноваты в потере средств.

Как рассказал Кузнецов, люди часто фотографирую свои банковские карты и пересылают друг другу в мессенджере. Только сам факт отправки такого фото можно считать утечкой данных. «С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», - отметил представитель Сбербанка.

Данные отправленных в мессенджерах карт можно найти в теневом интернете. Конечно, их будет мало для списания средств, но аферистам хватит и этого, чтобы позвонить жертве и с помощью методов социальной инженерии уговорить сообщить код из смс.

Елена Миронова