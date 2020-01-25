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6 Декабрь 2019, 18:15

Сбербанк сказал, как не стать жертвой мошенников

Банковские карты

Представитель банка дал несколько советов россиянам, сообщает DEITA.RU.

С каждым годом все больше россиян становятся жертвами мошенничества с банковскими картами, и все больше новых схем обмана появляется у аферистов. Life опубликовал несколько советов для россиян.

Представитель Сбербанка призвал людей быть внимательнее при онлайн покупках: всегда проверять адрес сайта и быть уверенными, что попали не двойник. Кроме того, вводить данные карты можно только на безопасных сайтах – они обозначаются в браузерах закрытым замком.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отмечает, что в основном жертвами мошенников становятся люди от 45 лет. Как правило, они не подкованы в современных технологиях и проще верят аферистам. Если с вашей карты списали деньги, эксперт рекомендует в течение суток сообщить об этом в полицию и банк.

Елена Миронова

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