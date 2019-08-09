Крупнейший российский банк выбрал неожиданное направления для расширения своей экосистемы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Сбербанк займётся производством мультфильмов. Организация инвестирует деньги в "Союзмультфильма", который, не исключают эксперты, позднее может быть приватизирован. Как стало известно, средства будут направлены на развитие студии.

Совершив сделку с Rambler Group, Сбербанк получит 80% "Союзмультфильма". Минкультуры и Минэкономразвития уже поддержали эту инициативу.

На базе «Союзмультфильма» должен быть создан и анимационный технопарк — такое поручение президент Владимир Путин дал ещё в 2017 году.

Дмитрий Шевченко