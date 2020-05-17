Сбербанк создал компанию для производства лекарства от коронавируса

Крупнейший российский банк зарегистрировал компанию ООО «Иммунотехнологии» в области фармацевтики, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщает ИА Ura.ru, ссылаясь на данные базы СПАРК, зарегистрирована компания 15 мая, и «Сбербанк» является ее единственным владельцем. Уставной капитал компании – 50 млн рублей. Заниматься она будет оптовой торговлей фармацевтической продукции.

Как отмечает издание, гендиректором новой компании стал Дмитрий Ефимов, экс-гендиректор «Нижегородского химико-фармацевтического завода». Ura.ru, в свою очередь, ссылается на источник, который отмечает, что компания сосредоточится на масштабировании производства вакцины от коронавируса.

Отметим, что представители «Сбербанка» пока не давали официального комментария по данному вопросу.