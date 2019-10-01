Сбербанк уличили в обмане при выдаче карт

Работники банка подсовывают дополнительные договоры в последний момент, сообщает DEITA.RU.



Один из крупнейших банков России ставит перед своими отделениями нормативы по открытию счетов, в том числе кредитных. Только так можно объяснить постоянные обманы, встречающиеся при выдаче карт.

Как пишет сайт rubrowsers, при получении или перевыпуске дебетовой карты менеджер может убедить невнимательного клиента в том, что нужные ему опции будут недоступны, если не оформить еще одну карту. Также сообщается о том, что документы могут подсунуть без предупреждения.

Самый опасный исход такого обмана – человек не прочитает правила пользования кредитом и легко уйдет в минус с большими процентами.

Елена Миронова