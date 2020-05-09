Сбербанк уменьшил ставки по рублёвым вкладам

Заработать на размещении денежных средств на депозитах в самом крупном банке России стало сложнее, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно официальной информации с сайта Сбербанка, кредитная организация понизила ставки по рублёвым вкладам.

Теперь самый выгодный процент для вкладчиков составил всего 4,5% годовых. Для его открытия потребует от 400 тысяч рублей, а храниться деньги должны в интервале от полугода до года.

Вклад с самым низким процентом теперь даёт доходность в 3,45% годовых. Условия его открытия аналогичны.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк рассматривает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, а это значит, что привлекательность банковских вкладов также будет уменьшаться.