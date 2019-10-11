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Сбербанк вмешивается в судебную систему России
Герман Греф требует ужесточить наказание за мошенничество со
счетами, сообщает DEITA.RU.
Глава Сбербанка Герман Греф выступил с заявлением о том, что судебная система в России должна быть реформирована.
Как пишет РИА Новости, Греф заявил, что в России необходимо значительно ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов банков. Кроме того, по мнению главы Сбербанка, стоит также расширить список преступлений в УКРФ.
Греф отметил, что считает такие преступления опасными для общества – именно поэтому важно серьезно за них наказывать.
Такое заявление главы Сбербанка, вероятно, связано с недавними новостями о том, что сотрудник Сбербанка украл и предлагал к продаже данные 5000 клиентов.
Елена Миронова