Сбербанк вмешивается в судебную систему России

Герман Греф требует ужесточить наказание за мошенничество со счетами, сообщает DEITA.RU.



Глава Сбербанка Герман Греф выступил с заявлением о том, что судебная система в России должна быть реформирована.

Как пишет РИА Новости, Греф заявил, что в России необходимо значительно ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов банков. Кроме того, по мнению главы Сбербанка, стоит также расширить список преступлений в УКРФ.

Греф отметил, что считает такие преступления опасными для общества – именно поэтому важно серьезно за них наказывать.

Такое заявление главы Сбербанка, вероятно, связано с недавними новостями о том, что сотрудник Сбербанка украл и предлагал к продаже данные 5000 клиентов.

Елена Миронова