telegr wh call

Новости

Пособие по уходу за ребенком будут давать только неработающим

11 Октябрь 2019, 23:15

Сбербанк вмешивается в судебную систему России

11 Октябрь 2019, 22:45

Кабмин нарушил правила недавления на бизнес

11 Октябрь 2019, 22:15

Российские депутаты хотят узаконить кастрацию

11 Октябрь 2019, 21:45

Такси разрешат залезть в базу ГИБДД

11 Октябрь 2019, 21:15

Россиянин получил пятикратный штраф за одно нарушение

11 Октябрь 2019, 20:55

Альтернативы для смертной казни нет, сказали россияне

11 Октябрь 2019, 20:25

Коды столичных домофонов и замков утекли в Сеть

11 Октябрь 2019, 20:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Сбербанк вмешивается в судебную систему России

Сбербанк

Герман Греф требует ужесточить наказание за мошенничество со счетами, сообщает DEITA.RU.

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с заявлением о том, что судебная система в России должна быть реформирована.

Как пишет РИА Новости, Греф заявил, что в России необходимо значительно ужесточить наказание за кражу личных данных клиентов банков. Кроме того, по мнению главы Сбербанка, стоит также расширить список преступлений в УКРФ.

Греф отметил, что считает такие преступления опасными для общества – именно поэтому важно серьезно за них наказывать.

Такое заявление главы Сбербанка, вероятно, связано с недавними новостями о том, что сотрудник Сбербанка украл и предлагал к продаже данные 5000 клиентов.

Елена Миронова

Читайте также:

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

Слитыми в Сеть данными Сбербанка уже пользуются мошенники

Сбербанк обрадовал некоторых клиентов

Популярное

«Это просто беспредел»: Мэр Владивостока пошел против Путина

Синоптики озвучили неприятную новость

«Бедные, потому что много рожают»: совещание у Медведева

Народный синоптик сделал заявление о супертайфуне
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...