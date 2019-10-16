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19 Август 2019, 19:45

Сбербанк вводит абонентскую плату для клиентов

Сбербанк

Сбербанк анонсировал введение абонентской платы для клиентов взамен процентных комиссий за каждую денежную операцию. Об этом сообщает DEITA.RU.

Представители банка отметили, что «абонентский пакет» за фиксированную ежемесячную плату освободит владельцев банковских карт и ценных бумаг от регулярных платежей за каждую транзакцию. Срок действия «пакета», по предварительной информации, будет варьироваться от  шести месяцев до года.

Неизвестно, когда нововведение будет запущено хотя бы в тестовом виде, но руководство Сбербанка уже пообещало начать «двигаться в этом направлении».

Екатерина Цой

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