Россиянам пообещали переоборудовать банкоматы за лето, сообщает DEITA.RU. Использовать карты не понадобится, снять деньги можно будет с помощью кода из смс. Об этом рассказал глава Сбербанка.

Пароль для выполнения операции будет высылаться на номер телефона, привязанного к карте. Уже в июле его будет достаточно для того, чтобы получить наличные. Услуга будет доступна для любого клиента банка без ограничений.

Сервис уже протестировали, подключить его можно в личном кабинете.

Есть ограничения сумм, которые можно снять: от 100 рублей. Также для этой услуги предусмотрена комиссия в размере 1,5 процента, но не менее 30 рублей и не более тысячи.

Анастасия Туркова