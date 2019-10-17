Сбербанк заберёт пенсии россиян

В скором времени россиянам за пенсией придется идти в отделения крупных банков, сообщает DEITA.RU. Об этом стали известно корреспондентам «Известий».

Эксперимент по передаче ряда функций МФЦ в крупные банки стартует в России в начале 2020 года. Пилотными станут сразу пять регионов, среди них Подмосковье, Санкт-Петербург, Кировская и Астраханская области, а также неожиданно Башкирия.

Согласно условиям эксперимента, кредитные организации начнут выдавать пенсии и маткапитал. Кроме того, желающие заниматься бизнесом смогут оформить статус индивидуального предпринимательства.

Социальные функции готовы на себя возложить очень немногие банки России. Однако принять участие в эксперименте согласились Сбербанк, ВТБ, Тинькофф банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, а также Связь банк.

Екатерина Брязгунова