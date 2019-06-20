В отделениях Сбербанка ради эксперимента тестируют возможность отправления и выдачи посылок клиента, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Для начала такую опцию ввели в трех московских отделениях на текущей неделе. Желающим отправить почту москвичам можно обратиться в офис на Марксистской, Старокачаловской или на Петровском бульваре.

А вот забрать отправление можно в сети постаматов PickPoint. Если испытания пройдут успешно, этот опыт будет реализован и в других российских отделениях Сбербанка.

Анастасия Туркова