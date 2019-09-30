Сбербанк запускает оплату ЖКХ и налогов на кассах магазинов

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Если источники в банке говорят правду, кассиры магазинов будут пробивать не только продукты, но и квитанции, сообщает DEITA.RU.

Один из крупнейших российских банков, Сберанк, готовится к запуску новой системы в небольших городах и селах. Источники заявили, что банк разрабатывает систему оплаты ЖКХ и других платежей прямо на кассах магазинов.

Как пишет РБК, оплатить на кассе магазина можно будет квитанции ЖКХ, налоги, штрафы, госпошлины и все остальные услуги, доступные для оплаты через «Сбербанк-онлайн».

Елена Миронова

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