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Сбербанк запускает оплату ЖКХ и налогов на кассах магазинов
30 Сентябрь 2019, 23:45
Если источники в банке говорят правду, кассиры магазинов
будут пробивать не только продукты, но и квитанции, сообщает DEITA.RU.
Один из крупнейших российских банков, Сберанк, готовится к запуску новой системы в небольших городах и селах. Источники заявили, что банк разрабатывает систему оплаты ЖКХ и других платежей прямо на кассах магазинов.
Как пишет РБК, оплатить на кассе магазина можно будет квитанции ЖКХ, налоги, штрафы, госпошлины и все остальные услуги, доступные для оплаты через «Сбербанк-онлайн».
Елена Миронова
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