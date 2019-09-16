Сбербанк запустил новый сервис снятия наличных

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Сервис снятия наличных в кассах накануне запустил Сбербанк совместно с одной из сетей продуктовых магазинов, сообщает DEITA.RU.

Сервис уже сегодня доступен владельцам банковских карт не только Visa, но и Mastercard. Отмечается, что в какой кредитной организацией была выпущена карта абсолютно неважно. Максимально можно будет получить до пяти тысяч рублей. Однако для этого нужно выполнить главное условие — провести безналичную оплату какой-либо покупки.

Отмечается, что появление нового сервиса должно привести к повышению количества безналичных платежей.

Как пишет РБК, на данный момент сервис запущен в 51-й торговой точке Санкт-Петербурга, а также в 8 магазинах Москвы и Подмосковья. Ожидается, что до конца года все магазины указанной сети будут оборудованы подобными сервисами.

Ранее прошла информация о том, что Сбербанк планирует выпуск так называемой умной колонки. Предполагается, что новое устройство позволит связать все сервисы кредитной организации. Получит единая экосистема, которая будут говорить голосом по имени Варвара.

Екатерина Брязгунова

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