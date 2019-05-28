Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о сложностях и препятствиях на пути развития своего дела.

Длина каждого выпуска составит около 10 минут.

Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман (Даблби), Алексей Локонцев (TopGun), Игорь Стоянов (Персона), Михаил Гончаров (Теремок) и другие

Сбербанк вместе с агентством Setters запустил проект «День П» — серию стендапов с известными российскими предпринимателями.

Бизнесмены — участники шоу расскажут истории о неудачах, сложностях, странных сотрудниках и других препятствиях на пути развития своего дела. Превратить обычные истории в стендапы предпринимателям помогут профессиональные авторы комедийных шоу, сообщает DEITA.RU.

Сергей Ганин, управляющий директор, начальник Управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка:

«Цель нашего проекта — вдохновить начинающих предпринимателей и мотивировать их не бояться ошибок, относиться к проблемам с юмором. Участники шоу — успешные бизнесмены — на своем примере покажут, что все трудности преодолимы».

Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман (Даблби), Алексей Локонцев (TopGan), Игорь Стоянов (Персона), Михаил Гончаров (Теремок) и другие. Выпуски шоу будут распространяться в соцсетях и публиковаться на сайте «Свое дело». Помимо шоу в проекте собраны: генератор бизнес-ошибок, тест, интервью с бизнесменами. Каждый предприниматель может на странице проекта рассказать историю своих ошибок в бизнесе. Лучшие из них будут опубликованы на www.svoedelo.blog.

Екатерина Брязгунова