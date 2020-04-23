Сбербанк защитит россиян от клеща онлайн

«Дочка» Сбербанка «Сбербанк страхование» вывела в Сбербанк онлайн программу «Защита от клеща», которая дает возможность оплатить и организовать необходимые медицинские меры, которые необходимы при укусе клеща, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечают представители компании, такая опция поможет оперативно получить помощь всех необходимых в таком случае специалистов.

«Особенно актуален такой режим сейчас – когда многие россияне выехали на дачи или переселились за город в целях самоизоляции», - отмечают представители банка.

Данная программа включает в себя медосмотр, удаление клеща, диагностику его на энцефалит и болезнь Лайма, а также прием вакцины – если к этому будут показания.

Специалисты отмечает, что такая страховка доступна для граждан от 3 до 65 лет. Стоимость годового полиса – 470 рублей.