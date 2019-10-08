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19 Август 2019, 19:45

Сбербанк заявил о новой утечке данных

Карты

Причастный к утечке данных 200 кредитных карт Сбербанка признался, что он продал еще пять тысяч данных в даркнете, сообщает DEITA.RU. Как отметили в кредитной организации, значительная часть карт была неактивна по разным причинам.

По официальной информации, которую представил Сбербанк, ранее злоумышленник продал пять тысяч данных по кредитным картам, которые были выданы в Уральском банке Сбербанка. Покупателями стала преступная группа. При этом большая часть данных оказалась неактивной и устаревшей.

Ранее прошла информация о том, что в интернете неизвестные продают 60 миллионов данных кредитных карт. И это при том, что всего действующих кредитных карт у клиентов Сбербанка — 18 миллионов. Кредитная организация подтвердила информацию о том, что утечка данных произошла, однако назвала всего лишь 200 данных по кредитным картам.

DEITA.RU неоднократно писало о том, что мошенники пытаются провести свои «серые» схемы с клиентами различных банков. Последняя мошенническая схема, которая нашла живой отклик среди обычных пользователей, заключается в обычном слове «да». Сбор биометрических данных, который так активно пытаются внедрить в различных кредитных организациях, не всегда заканчивается хорошо.

Екатерина Брязгунова

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