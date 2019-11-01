Сбербанк заявил о расширении сети

Двенадцать процентов торговых точек крупнейшей российской кредитной организации до сих пор не оборудованы терминалами, сообщает DEITA.RU.

В исследовании «Сбербанка» и «Платформы ОФД» сказано о том, что, несмотря на то, что речь идет о достаточно большом проценте, почти десятой части торговых точек, банку не удается охватить три процента торгового оборота.

В Сбербанке отмечают, что сеть необходимо расширить примерно на 700 тысяч терминалов. Однако данная мера на сегодняшний день считается убыточной, так как во всех торговых точках, где нет терминала, средний чек весьма низкий.

Екатерина Брязгунова