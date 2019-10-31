Сбербанк заявил о серьезных проблемах

Чистая прибыль главной кредитной организации России снизилась, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Сбербанка.

За первые девять месяцев текущего года чистая прибыль кредитной организации снизилась на 3,4 процента. Так, за три квартала она составила 633 миллиарда рублей.

А если сравнивать чистую прибыль поквартально, то за третий квартал она снизилась почти на треть. В 2019 году Сбербанк получил прибыль 156,1 миллиарда рублей, что на 31,57 процента меньше, чем в 2018-м.

Стоит отметить, что сегодня Сбербанк открывает новые возможности. Так, организация запустила приложение, которое позволяет заказывать столик в ресторане, выбирать блюда из меню и даже оплачивать счет.

Кроме того, в приложении «Сбербанк Онлайн» появилась еще одна возможность. Теперь клиенты самого популярного банка могут переводить деньги за рубеж. При этом неважно, кому нужно передать деньги, физлицу или компании. Общий объем переводов составляет ни много ни мало, а 300 тысяч рублей или сумму эквивалентную этой.

Не менее значимым для Сбербанка является пенсионное направление. Так, по словам сотрудников НПФ Сбербанк, на пенсию в 30 тысяч накопить несложно. Для этого достаточно каждый месяц самостоятельно откладывать по три тысячи рублей в негосударственный пенсионный фонд.

Екатерина Брязгунова