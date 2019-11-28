Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Сбербанк заявил о снижении ипотечной ставки
Выиграть должны клиенты других банков, которые решились
рефинансировать кредит, сообщает DEITA.RU.
Пресс-служба Сбербанка заявила о том, что кредитное учреждение снизило процентную ставку по ипотеке. Снижение затронет только клиентов других банков, которые обратятся в Сбербанк за рефинансированием ипотеки.
Сообщается, что минимальный процент, по которому доступна ипотека в банке, – 9%. Ранее банк уже снижал проценты по ипотеке: на 0,3 п.п. – на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. – на покупку строящегося. Также в некоторых регионах купить квартиру на вторичке можно за 8,5% годовых (с учетом акций для молодых семей и участников зарплатных проектов).
Елена Миронова