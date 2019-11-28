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Сбербанк заявил о снижении ипотечной ставки

ипотека

Выиграть должны клиенты других банков, которые решились рефинансировать кредит, сообщает DEITA.RU.

Пресс-служба Сбербанка заявила о том, что кредитное учреждение снизило процентную ставку по ипотеке. Снижение затронет только клиентов других банков, которые обратятся в Сбербанк за рефинансированием ипотеки.

Сообщается, что минимальный процент, по которому доступна ипотека в банке, – 9%. Ранее банк уже снижал проценты по ипотеке: на 0,3 п.п. – на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. – на покупку строящегося. Также в некоторых регионах купить квартиру на вторичке можно за 8,5% годовых (с учетом акций для молодых семей и участников зарплатных проектов).

Елена Миронова

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