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Сбербанк заявил о тяжелой ситуации с мошенниками

банкомат, банк, карта

В 2019 году на телефонные мошенничества в Сбербанк пришло 2,5 миллиона жалоб в различных формах. Это в 15 раз больше, чем было пару лет назад, сообщает DEITA.RU.

По сообщению самого банка, практически все мошеннические звонки приходят якобы от службы безопасности финансовой организации. Всего уникальных номеров, с которых делают злоумышленники, оказалось 170 тысяч.

Начальник управления борьбы с кибермошенничеством банка Сергей Велигодский отмечает, что за три года удалось изжить традиционные схемы воровства – вредоносные ПО и скимминг.

Теперь же мошенники перешли к узнаванию личных данных клиента непосредственно от него самого. Так, в прошлом году аферисты научились менять номер телефона – чтобы звонок выглядел более правдоподобно, а в 2019 году появились профессиональные анализаторы, которые могут быстро менять схемы, ориентируясь на методы борьбы с социнженерией.

Напомним, что сегодня телефонные аферисты представляются сотрудниками служб безопасности банка, представителями спецслужб и чиновниками, и даже родственниками потенциальных жертв. Полиция и представители банков рекомендуют быть внимательными к таким звонкам, и никому не сообщать своих личных данных и данных карты.

 

Александра Маслова

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