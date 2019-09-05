Глава крупнейшего российского банка огласил величину роста заработков в компании, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

На полях ВЭФ-2019 Герман Греф заявил, что Сбербанк стал значительно больше платить своим сотрудникам из-за роста квалификации кадров.

По его словам, "фонд оплаты труда у Сбербанке существенно вырос". Также он отметил, что на сегодняшний день половины должностей, которые были в компании 10 лет назад, уже не существует.

Ранее сообщалось, что за прошлый год штат группы Сбербанка уменьшился на 16,5 тысяч человек. По словам Германа Грефа, компания переводит многие сервисы на дистанционное обслуживание, а впоследствии все банковские операции населения будут проводиться удаленно.

Дмитрий Шевченко