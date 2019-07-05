Снижение уровня сбережений граждан может произойти уже в текущем году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сказала, что россияне могут потерять ещё больше своих сбережений в текущем году. По её словам, на этот процесс может повлиять низкая динамики роста доходов населения.

Также в пользу такого поворота событий может говорить рост потребительского кредитования, что естественным образом может уменьшать количество денег, которые люди могут откладывать.

Для точной оценки динамики сбережений, Юдаева предложила подождать ещё несколько месяцев, чтобы сделать выводы.

Ранее Росстат опубликовал данные по доходам населения, согласно которым в прошлом году сбережения граждан сократились впервые за шесть лет на 1%.

Дмитрий Шевченко