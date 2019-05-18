В России отмечается рост числа водителей, убегающих с места автодорожного происшествия, сообщает DEITA.RU. По данным ГИБДД, сейчас российские водители скрываются практически с 25 процентов ДТП, об этом в частности пишет автомобильный портал «За Рулем». Ситуацию осложняет тот факт, что, по статистике, полиция разыскивает менее половины беглецов. Очевидно не пугает россиян ни лишение прав, ни даже возможная в ряде случаев уголовная ответственность.

Кроме того, порядка двух миллионов автовладельцев предпочитают либо вообще не приобретать полисы ОСАГО, либо пользоваться подделками.

Напомним, что за оставление места ДТП водителю может грозить либо лишение прав, либо арест до 15 суток, при этом срок давности за такой проступок составляет 3 месяца – если не было нанесено тяжелого вреда жизни или здоровью, то через 90 дней беглец может чувствовать себя абсолютно безнаказанным.

Михаил Светлов