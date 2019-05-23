Мужчина, основавший преступную группу с целью хищения средств в кредитных организациях, предстанет перед судом в Приморье. Он был задержан в Королевстве Таиланд и доставлен в Москву.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, на данный момент расследование по уголовному делу окончено. 38-летнего гражданина обвиняют в совершении мошенничества в сфере кредитования на 12 миллионов рублей.

Схема преступного бизнеса была простой. Злоумышленник привлек к незаконной деятельности несколько человек, которые готовили подложные документы и предъявляли их в банк. Кредитные эксперты рассматривали бумаги и, не находя ошибок, выдавали деньги в долг. Таким образом удалось похитить 12 миллионов рублей.

Сообщников задержали, когда они пытались получить очередной кредит. Главарь банды был объявлен в международный розыск в январе 2018 года, позднее его задержали в Таиланде и депортировать на родину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Его шестеро подельников уже осуждены на разные сроки лишения свободы.

Екатерина Брязгунова