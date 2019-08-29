Автолюбители рассказывают, что эти три вопроса ГИБДД сбивают их с толку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Я – автомобилист».

В первом случае инспектор спрашивает, знаете ли вы пункт 10.1 ПДД. Автолюбитель ответил встречным вопросом: «На каком основании я должен Вам ответить?». И потребовал показать, где правомерность такого требования прописана. Инспектор вынужден был уйти.

Второй случай: инспекторы тормозят и спрашивают, знаете ли вы, что нарушили. Правильный ответ будет: я не нарушал, и мне не известна причина остановки. Так вас отпустят.

Третий случай: на участке с нарушенной дорожной разметкой вас могут попытаться поймать на пересечении прямой и других нарушениях. Если вы нарушаете разметку, но делаете это, чтобы уйти от аварии – так и говорите. Разметку нарушили, ПДД – нет, поскольку избегали столкновения. В остальных случаях будьте внимательней.

Анастасия Туркова