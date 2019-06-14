Автомобильный рынок Дальнего Востока стабилизировался. Несмотря на заявления компаний, продающих СБКТС физическим лицам, о сложностях работы по ГОСТ «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», цены на услуги по выдаче СБКТС должны быть снижаться, сообщает DEITA.RU. Эксперты говорят о том, что стоимость свидетельства о безопасности транспортных средств не должна превышать 3 тысяч рублей. Попытка продавать СБКТС по 10 тысяч рублей - откровенная спекуляция.

Напомним, что в ожидании новых правил осмотра машин продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) повысили цены в два раза. Если в апреле гражданин мог оформить свидетельство о безопасности транспортного средства за 5-6 тысяч рублей, то в мае люди платили уже по 10 тысяч. По оценкам специалистов, такой бизнес приносит лабораториям до 150 миллионов рублей в месяц. При этом аппетиты продавцов только «нагуливались». Компании, выдающие СБКТС, утверждали, что через месяц их услуги будут стоить уже около 50 тысяч рублей.

Жители региона подняли тревогу и обратились к властям региона. По мнению автомобилистов, бланк подтверждающий безопасность транспортного средства не может стоить таких денег. Сотрудники лабораторий осматривали машину по присланному фото. Цель осмотра идентифицировать, что ввозится автомобиль серийного производства, и что в нем нет конструктивных изменений, влияющих на безопасность. Это аналог технического осмотра в центре инструментального контроля, который стоит менее 2 тысяч.

Ранее СБКТС стоил 500 рублей. Но, видимо, эта стоимость не устраивала компании, которые зарабатывают на осмотрах машин и выдаче бланков. Фирмы, торгующие интернет - осмотром, не случайно анонсировали следующее повышение цен на июль. Они воспользовались ожиданием введения ГОСТ, и запустили «легенду», что приобретение оборудования по «новым правилам» для лаборатории может обойтись в 30 млн рублей.

Однако начать продавать бланки по таким ценам им не удалось. После возмущения в регионе Росаккредитация провела в конце мая совещание. На нем выяснилось, что о новом ГОСТ было известно давно, но компании намеренно решили исказить ситуацию. Стоимость приобретения оборудования не превышает 3 млн руб, а открыть фирму с нуля и получить сертификацию можно всего за 6 млн руб.

Но, возможно этот рынок поделен. В Приморье почему-то всего две лаборатории прошли аккредитацию. Точнее их было три, а у одной компании аккредитация была приостановлена по некой жалобе. Таинственные физические лица все время пишут жалобы на тех, кто работает по низким ценам. Но, при этом, пока ничего не известно про жалобы в отношении двух других игроков - ООО «СЕРТТОН» и ООО «СЕРТ – ЛАБ», то ли и правда никто не жалуется, то ли жалобы не доходят… При этом, какой-нибудь гражданин, если посмотрит в карточку Росаккредитации, может не дай Бог подумать, что они еще и связаны между собой - у них офисы располагаются в одном здании в соседних кабинетах. Ну что ж, это не запрещено, криминала нет, да и работать, наверное, вместе веселее.

По мнению представителей компаний, зарабатывающих на СБКТС, для таможенного оформления необходимо будет отвезти на эвакуаторе автомобиль к лаборатории, провести экспертизу, доставить на эвакуаторе автомобиль обратно в таможню и передать им же полученный сертификат, а затем начинать оформление.

Но, озвучивание «трудностей» не подтверждается нормативной базой. На заседании общественного совета при Росаккредитации прозвучала иная информация. Сотрудники лабораторий должны произвести углубленный осмотр машины с использованием средств инструментального контроля, при условии, что в серийной машине уже есть изменения. То есть если кто-то купил тюнинговую машину или автомобиль, в котором уже есть другие конструктивные «навороты». Например, если пришел джип весь в тюнинге, с железными бамперами, множеством фар и другими изменениями. Однако по статистике на Дальний Восток приходится менее 1% таких автомобилей, от общего количества ввозимых иномарок. Степень и глубину этого осмотра лаборатории должны определять сами, впрочем, как и индивидуальную стоимость осмотра таких «нетипичных» автомобилей. Если гражданину купил и привез заводской серийный Приус или Хонда, то гонять машину на стенде не нужно. Она осматривается, и эксперт делает по визуальному осмотру свои выводы.

Утверждения, что Россакредитация, будет следить за процедурой выдачи СБКТС, вообще не имеют никаких правовых оснований. За соблюдение лабораториями ГОСТа отвечает Росстандарт. Поэтому информация о том, что Росаккредитация разместит на осмотровых площадках своих специалистов, являться очередным пиар ходом лабораторий, направленным запугивание населения и сохранением высоких цен на свои услуги. В противном случае появление специалистов Росаккредитации на площадках лабораторий станет серьезным нарушением, с которым будут разбираться органы государственного надзора.

Между тем, практика показывает, что административными ограничениями регулятора, «умело» пользуются лаборатории, продающие СБКТС. Чем меньше участников рынка, тем выше цена на бланки. И только народный шум заставляет регулятор делать «движения» в пользу народа. Так после скандала с повышением цен, восстановилась аккредитация одной из компаний. При этом все чаще всплывает вопрос, почему таких лабораторий всего 3, а не 10?

Пока по новому стандарту во Владивостоке может работать только одна лаборатория – ООО «Серт-Лаб». Но в Федеральной службе по аккредитации на разной стадии рассмотрения находятся заявления от шести испытательных лабораторий, три из которых готовы работать во Владивостоке. Всего в России 15 пока лабораторий, которые уже имеют право испытывать транспортные средства по новому ГОСТ. Если поток автомобилей ввозимых с Японии останется на прошлом уровне, то могут прийти и 10 компаний, и тогда цены могут упасть до 2 тысяч рублей.

Между тем, участники рынка говорят, что на уровне «слухов» появилась информация о том, что Минпромторг переносит срок введения новых правил сертификации «единичных» автомобилей как минимум на год. Как сообщает автомобильный портал Drom.ru, связано это как раз с неготовностью инфраструктуры на Дальнем Востоке. Минпромторг располагает данными о том, что один только «анонс» новых правил привел к двукратному подорожанию СБКТС.

Но понятно, что вне зависимости от отложения введения ГОСТ, единственной возможностью проконтролировать ценообразование продавцов СБКТС, должен стать общественный контроль и пристальное внимание антимонопольной службы. Процедура осмотра машины должна быть доступна для общественных организаций и физических лиц. Если правительство не может отменить выдачу СБКТС, то оно должно следить за тем, чтобы «непонятные» фирмы не наживались на людях, которые долго копили деньги на приобретение поддержанного автомобиля. Ведь правый руль это то, что удерживает от переезда с Дальнего Востока тысячи людей.

Михаил Светлов